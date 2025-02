Nerdpool.it - Fantastic 4: il trailer di First Steps ha svelato un colpo di scena dell’MCU?

Leggi su Nerdpool.it

IldiFour:sta facendo discutere i fan, alimentando le aspettative per il reboot del Marvel Cinematic Universe. Dopo gli adattamenti del 2005 e 2015, che non hanno convinto del tutto, questa nuova versione sembra già partire con il piede giusto. Il primoha mostrato i membri della Famiglia Fondatrice della Marvel in tutta la loro gloria, evocando l’estetica dell’epoca d’oro dei fumetti di Stan Lee e Jack Kirby. Tuttavia, tra l’entusiasmo per il design retro-futuristico e le avventure spaziali, alcuni fan non hanno potuto fare a meno di percepire un senso di pericolo incombente.Ma è davvero così? Una frase pronunciata nelpotrebbe aver rivelato più di quanto si pensi.un messaggio nascosto nel dialogo?Nel climax del, sentiamo il dialogo tra Reed Richards (interpretato da Pedro Pascal) e Sue Storm (Vanessa Kirby).