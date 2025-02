Donnapop.it - Famosa politica si mette ad abbaiare in tv: che momento imbarazzante, ecco chi è (VIDEO)

Leggi su Donnapop.it

Un episodio decisamente inusuale ha scosso il programma Tagadà su La7, dove ladi Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, ha dato vita a undi imbarazzo collettivo in diretta televisiva. Durante una discussione con il deputato del Partito Democratico, Marco Furfaro, Montaruli ha reagito in modo decisamente scomposto, abbandonando la serietà del dibattito per eseguire un gesto che ha sorpreso e spiazzato il pubblico.Questo singolareè stato anche un riflesso delle polemiche passate che coinvolgono la, tra cui una condanna per peculato che ha segnato la sua carriera. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa è successo in quel famoso scambio di battute.Augusta Montaruli abbaia in tv tra l’imbarazzo generale:cosa è successoIl tutto è iniziato quando Montaruli, invitata a commentare il caso Almasri, è stata attaccata dal deputato Furfaro che le ha ricordato la sua condanna definitiva per peculato.