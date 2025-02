Ilrestodelcarlino.it - Falsificano gli assegni di un 86enne e cercano di riscuoterli, nei guai anche il badante

Bologna, 6 febbraio 2025 – Avevano tentato di incassare alcunifalsificando la firma del titolare del conto corrente. Per questo motivo, due uomini sono stati arrestati martedì scorso dalla polizia in un ufficio postale in via Pirandello. È successo tutto attorno alle 11, quando un 23enne italiano si è presentato allo sportello e ha consegnato all’operatore un assegno non trasferibile di importo pari a 1.100 euro. L’addetto ha notato però delle incongruenze sulla firma depositata sull’assegno, motivo per il quale ha rifiutato di cambiarlo. E così il giovane si è allontanato. Tuttavia, dopo circa un’ora e mezza, il 23enne si è ripresentato allo stesso sportello con altri due, entrambi da 1.100 euro e firmati con altre due firme difformi. In questo caso, insieme al ragazzo c’eraun altro uomo, un ucraino di 39 anni.