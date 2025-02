Ilrestodelcarlino.it - Fai, nasce la delegazione dei giovani: Francesco Santini presidente

Nella sfida della valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturale del territorio, da oggi laprovinciale del Fondo ambiente italiano di Ascoli può contare sull’energia e sulla passione del nuovo gruppoPiceno. A partire dalle proficue esperienze dei precedenti gruppi di Ascoli e San Benedetto, si appresta a riunire in unico gruppo ivolontari under 35, che lavoreranno attivamente su tutto il territorio provinciale, dalle aree interne fino ad arrivare alla costa, senza dimenticare di valorizzare gli splendidi borghi della Vallata del Tronto. Una iniziativa decisamente apprezzabile e innovativa che certamente coinvolgerà tantidel territorio. A guidare il gruppo FaiPiceno in questa nuova avventura sarà, a cui il capoErika Filipponi ha affidato il compito di promuovere la bellezza del Piceno, interpretando le esigenze e gli interessi delle nuove generazioni, per coinvolgere attivamente sempre più ragazze e ragazzi nella missione del Fai di tutelare, valorizzare e promuovere i beni custoditi dal nostro territorio.