Fabriano / Po.di.f Fabriano attività giunta al 30° anno

Già partita la stagione con i primi impegni indor per gli atleti disabili di atletica leggera e nuoto, 6 febbraio 2025 – La stagione 2025 è iniziata nel modo migliore per la PO.DI.F Mirasoleche quest’festeggia i 30 anni di.Luca Mancioli è stato convocato il 18 gennaio in Ancona al “Meeting Internazionale World Athletics Indoor Tour Challenger di Atletica leggera”. L’atleta fabrianese ha corso i 60 metri piani in 9.50 un buon crono per cominciare in vista del Campionato Italiano Agonistico Indoor Fisdir del 22/23 Marzo nel capoluogo marchigiano dove sarà presente in pedana anche Daniel Gerini.Fine settimana invece per il nuoto Finp e Fisdir quello del 25 e 26 gennaio. A Ravenna al 1° Meeting Aquatica Federica Stroppa e Alessandro Caracciolo seguiti in vasca da Giada Boccolucci e Antonello Rossi hportato la PO.