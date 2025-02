Bergamonews.it - Fabio Nava è il nuovo segretario generale di Cisl Lombardia: “Attenti alle criticità”

è ildi. Bergamasco,57 anni, giàdella Flaeidi Bergamo, e fino a mercoledì 5 febbraioaggiunto del sindacato regionale, succede a Ugo Duci, anch’egli bergamasco, alla guida dell’organizzazione dal 2017.Il passaggio di testimone tra i due sindacalisti orobici è stato ufficializzato nella riunione del consiglioriunito giovedì 6 febbraio a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza.“Assumo questo incarico con una certa commozione e un doveroso senso di responsabilità – ha dichiaratosubito dopo l’elezione -, e con l’impegno di rafforzare il ruolo dellalombarda come sindacato capace di interpretare le sfide del presente con coraggio, pragmatismo e visione innovativa. La nostra missione è chiara: difendere e promuovere la dignità del lavoro, costruire un futuro migliore soprattutto per le nuove generazioni e per le persone più fragili, dare risposte ai bisogni vecchi e nuovi che emergono da una società profondamente cambiata negli ultimi decenni.