Fabiana Scavolini e il trend delle donne imprenditrici ai vertici

è il volto della trasformazione di un marchio familiare in un colosso internazionale del design d’interni. Laureata in Economia e Commercio, dal 2012 è Ceo diS.p.A., azienda che ha visto crescere sotto i suoi occhi e con la quale ha costruito un legame professionale, oltre che familiare.Entrata nel 1995 nel settore marketing, ha assunto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare nel 2000 Responsabile dell’Ufficio Commerciale e Marketing per l’Italia. La sua visione strategica ha portato l’azienda a un’espansione costante, rendendola un punto di riferimento nel settore dell’arredamento.La sfida dell’indipendenza e il rapporto con il padreha seguito un percorso formativo e professionale ben preciso prima di entrare nell’azienda di famiglia.