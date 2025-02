Oasport.it - Fabbri per il riscatto, Dosso cerca risposte, Diaz e Iapichino al debutto: il weekend degli italiani

L’atletica italiana è attesa da un fine settimana molto caldo, con tantissimi azzurri di punta impegnati in gara: la stagione in sala entra nel vivo, quando mancano un mese agli Europei Indoor di Apeldoorn (Paesi Bassi, 6-9 marzo) seguiti dai Mondiali al coperto di Nanchino (Cina, 21-23 marzo). Marcell Jacobs cercherà delledopo l’opaca uscita di Boston e correrà i 60 metri a New York (USA) nella giornata di sabato 8 febbraio, sempre nell’ambito del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante).Sempre nella stessa giornata, a Lodz (Polonia), ci sarà spazio per una tappa di livello silver (il secondo circuito per importanza). Leonardovuole assolutamente lasciarsi alle spalle il poco soddisfacente 20.65 di Ostrava e punterà a gettare il peso oltre i 22 metri.