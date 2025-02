Ilrestodelcarlino.it - Fabbri, Bergamini capo di Gabinetto

Il sindaco di Ferrara Alanha individuato il nuovodi. Sarà Fabioa ricoprire il ruolo fino alla fine del mandato del primo cittadino. È di ieri la firma da parte didell’incarico a, che dirigerà l’ufficio formato dai più stretti collaboratori del sindaco. La figura è stata scelta dal primo cittadino ferrarese tra una ventina di curricula pervenuti. Fabio, 46 anni, di origini bondenesi, ha acquisito un’importante esperienza amministrativa sia sul territorio ferrarese sia in ambito regionale. Già sindaco di Bondeno dal 2015 al 2020, dal 2020 al 2024 è stato consigliere regionale e segretario dell’Ufficio di presidenza negli ultimi quattro anni di Assemblea legislativa in Emilia-Romagna. Ha inoltre lavorato in Prefettura dal 2005 a oggi.