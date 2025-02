Faas Wilkes l’olandese volante

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Il 10 maggio 1947 arriva perla grande occasione sottoforma di una convocazione nella selezione di giocatori continentali che avrebbe dovuto affrontare a Glasgow una sorta di nazionale del Regno Unito. La sua popolarità era in ascesa e quella tappa risulta fondamentale perché gli consente di entrare in contatto con giocatori professionisti del campionato inglese, di quello francese e della Serie A italiana, e con il mondo degli osservatori, sempre alla ricerca di talenti da proporre ai grandi club europei. Nel ’48 lo vuole il Charlton, ma l’affare non si conclude; l’anno successivo l’Inter gli propone un contratto (sessantamila fiorini l’anno), ediventa nerazzurro. La federcalcio olandese lo squalifica ma nel 1954 si convertirà al professionismo everrà convocato di nuovo in Nazionale.