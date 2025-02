Ilgiorno.it - Ex provveditore agli studi: "Colto e brioso"

Il Ministero dell’Istruzione è in lutto per l’improvvisa scomparsa del dottor Francesco de Sanctis, già Direttore generale presso gli Uffici scolastici regionali di Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto, e in precedenzaal Provveditoratodi Milano. Cultore ed esperto di legislazione scolastica aveva anche insegnato nelle Università Link e eCampus. Romano, funzionario di lungo corso stimato e benvoluto, dopo la pensione si era trasferito a Matera per ricongiungersi con la sua compagna di vita e di impegno nel Fai, Rosalba Demetrio, presidente regionale del Fai Basilicata, diventandone il Delegato regionale per la Comunicazione. Francesco de Sanctis era andato in pensione nel 2014 per raggiunti limiti d’età. "Voglio ringraziare tutto il personale della direzione – aveva commentato allora, congedandosi – e dei provveditorati, in particolare quello di Milano.