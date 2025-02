Tarantinitime.it - Ex Ilva, udienza preliminare a Potenza entro il 15 aprile

Tarantini Time QuotidianoL’del maxi processo sull’inquinamento dell’exdi Taranto potrebbe cominciare nel palazzo di giustizia dipresumibilmenteil prossimo 15: lo si è appreso da fonti del palazzo di giustizia lucano, dopo l’ok definitivo all’utilizzo di tre aule – due al secondo piano, una al terzo – tra loro collegate in videoconferenza, arrivato nelle scorse ore.Era infatti questo il principale problema da risolvere dal momento che la struttura lucana – dove insiste la competenza su tutte le questioni che coinvolgono magistrati del distretto di Lecce, comprendente anche Taranto e Brindisi – non dispone di adeguati spazi per ospitare la mole imponente di parti del processo. Saranno, infatti, oltre 1.500 i soggetti coinvolti, tra imputati, avvocati e parti civili, compresi i residenti nei dintorni dell’acciaieria, enti, associazioni ambientaliste e sindacati, ed il Tribunale del capoluogo lucano aveva in un primo tempo proposto un trasferimento logistico all’aula bunker di Salerno.