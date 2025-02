Chietitoday.it - Ex caserma Berardi: l'edificio che ospiterà l'Agenzia delle Entrate sarà pronto entro il 2027

Leggi su Chietitoday.it

Riunione in prefettura a Chieti, giovedì 6 febbraio, per verificare dello stato di avanzamento dei lavori di rifunzionalizzazione della ex.Nel corso della riunione è stata esaminata la situazione dei vari lotti corrispondenti ai rispettivi interventi in cui è stata suddivisa.