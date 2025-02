Ex attaccante Inter si allena con il Monza | si valuta il tesseramento

Leggi su Ilnerazzurro.it

Un ex conoscenza nerazzurra potrebbe tornare in Serie A. Stiamo parlando di Keita Baldé, acquistato dall’con la formula del prestito dal Monaco nell’agosto del 2018, con il senegalese che si apprestava così a vivere la sua seconda esperienza nel massimo campionato italiano dopo quella biancoceleste della Lazio.Per Keita in nerazzurro 24 presenze e 5 reti. Un amore quello tra lui e i tifosiisti mai sbocciato realmente, ma che ha visto il suo picco proprio nella sua ultima apparizione a San Siro,-Empoli del 26 maggio 2019, ultima giornata di A. L’aveva bisogno dei tre punti per bissare la qualificazione in Champions dell’anno precedente, e la partita fu sbloccata proprio da Keita all’alba del secondo tempo, dando il là ad una girandola di gioia, sofferenza e gloria finale.