Eventi a Bologna di giovedì 6 febbraio 2025

, 6- Il weekend si sta avvicinando, ma prima di immergerci nel completo relax del fine settimana, vediamo cosa propone l'agenda culturale e di intrattenimento della città. Ecco cosa fare oggi a. Parte ufficialmente oggi la kermesse di Art City, in occasione di Arte Fiera. Tante le mostre e le installazioni che dipingono la città, a partire dal progetto Le Porte della Città che coinvolge la nostra cinta muraria. Alle 18, in Salaborsa, Gabriele Romagnoli parla del libro Domanda di grazia, che indaga sull'omicidio di Vitalina Balani e il processo di Andrea Rossi. Alle 18.30, Matteo Camerini presenta alla libreria Modo Infoshop il libro di racconti Il tuffo, in dialogo con Giuseppe Palumbo e Alberto Rinaldi. Alle 20, il Bravo Caffè trasmette in live streaming il podcast Storie dell'Arte di Valentina Tosoni, affiancata dal dj Alessio Bertallot.