Lanazione.it - Estra, l’infermeria sorride. Con Scafati per la salvezza

Leggi su Lanazione.it

Semaj Christon e Maurice Kemp si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo, Karlis Silins è stato tenuto fermo per riposo precauzionale. È questo l’esito dei controllo effettuati ieri dallo staff medico ed è già una buona notizia. In campo anche Micheal Anumba per il quale va fatto un discorso diverso. L’interesse di Cividale c’è ed è forte e non è escluso che la trattativa possa andare a buon fine ma Pistoia prima di lasciare eventualmente partire il suo giocatore deve trovare un sostituto. L’avendo optato per la formula del 6 più 6 deve necessariamente avere sotto contratto 6 giocatori stranieri e 6 italiani per cui in caso di partenza di Anumba la società dovrà mettere sotto contratto un altro giocatore italiano. Ecco spiegato il motivo per cui ad oggi la pista può essersi raffreddata ma, come detto, non del tutto svanita.