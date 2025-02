Avellinotoday.it - Esce il nuovo libro di Franco Arminio: "Caraluce"

Leggi su Avellinotoday.it

il 25 febbraio il tanto attesodi, un’opera che invita i lettori a esplorare mondi immaginari e confini invisibili, dove la realtà si fonde con la fantasia. Il paesaologo, noto per il suo amore per i luoghi e le storie dimenticate, ci guida in un viaggio.