Iltempo.it - Errori e modifiche, il mandato era "nullo". Il "pasticcio" dell'Aia dietro il caso Almasri

Leggi su Iltempo.it

Dai banchie opposizioni c'è chi rumoreggia, chi prova ad interrompere il ministroa Giustizia che sta tenendo la sua informativa sul. Uno dei più scatenati è Angelo Bonelli. Carlo Nordio, però, non ci sta. Si ferma un attimo, volge lo sguardo verso il leader di Avs e scandisce: «La cosa che più mi stupisce è che non avete letto le carte, non sapete di cosa state parlando, avete discusso sul nulla. Le ha lette le carte o no, Bonelli?». Lui sorride, prova ad interromperlo ancora. Ma il Guardasigilli insiste: «Non avete letto le carte. Come fa a dire che era il 2014 quando è la Corte stessa che ha scritto 2011? Le avete lette le carte o no?». Per un momento Nordio sembra essere tornato in aula di tribunale. Tanto che ribatte colpo su colpo a tutte le accuse che gli sono piovute addosso nelle ultime due settimane, ovvero da quando è scoppiato il, il generale libico liberato dalla Corte di appello di Roma ed espulso per motivi di sicurezza nazionale su cui pendeva undi cattura internazionale emesso dalla Corte penale internazionale (Cpi).