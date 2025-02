Ilgiorno.it - Erba, ancora controlli di polizia: 55 identificati e 8 locali pubblici ispezionati

Como, 6 febbraio 2025 – Per tutto il pomeriggio di ieri, le pattuglie della Questura di Como hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone che gravitano attorno ai Comuni di, Eupilio, Proserpio, Canzo, Asso e nelle zone limitrofe. Oltre ai posti di controllo, sono statie le stazioni ferroviarie della zona. In totale 55 sono le persone identificate, 23 quelle risultate avere precedenti penali o die 23 i cittadini extracomunitari. Questi servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane, come disposto dal questore Marco Calì, sia in provincia che a Como città e nella prima cintura urbana.