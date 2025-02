Lanotiziagiornale.it - Epidemie e fame, ecco gli effetti dello stop di Usaid voluto da Musk e Trump

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il 4 febbraio 2025 non verrà ricordato solo come il giorno della chiusura dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (), ma come l’inizio di una crisi umanitaria globale di proporzioni inedite. La decisione, orchestrata da Elonsu incarico dell’amministrazione, ha avutoimmediati e devastanti: scorte di cibo e medicinali essenziali abbandonate nei magazzini, programmi vitali interrotti, migliaia di operatori umanitari licenziati.Dallaalle malattie: le prime vittime della chiusura diIl quadro è drammatico. In Sudan, paese già martoriato da violenze e carestie, i farmaci salvavita sono rimasti bloccati nei depositi, mentre in Congo l’instabilità è aumentata con la chiusura dei progetti sanitari. Centinaia di migliaia di bambini in Africa, che dipendevano dai pasti scolastici forniti grazie ai fondi, ora affrontano la malnutrizione.