Eni Natural Energies entra nel capitale sociale di Bf international

L’alleanza tra Eni e il gruppo agroindustriale Bf si consolida con un nuovo investimento. Bf giovedì ha annunciato l’ingresso di Enineldi Bfattraverso un aumento diriservato, per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro. L’operazione rappresenta un ulteriore sviluppo della collaborazione tra le due aziende nel settore “no food”, destinato alla produzione di agri-stock, affiancando il segmento “food” della filiera Bf.Cosa prevede l’accordo tra Enie BfQuesto investimento, spiega un comunicato stampa, rinel piano di valorizzazione di Bf, in linea con il processo di internazionalizzazione del gruppo e con il piano industriale 2023-2027. L’accordo prevede la sottoscrizione di un’azione di categoria B al prezzo unitario di 7,1248 euro e l’acquisto di oltre 7 milioni di azioni ordinarie, convertite in azioni di categoria B, per un valore totale di circa 50 milioni di euro.