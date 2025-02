Quotidiano.net - ‘Energia e sostenibilità: le sfide del futuro’, a Ravenna il convegno organizzato da QN Economia

L’11 febbraio a Palazzo Rasponi dalle Teste, a, ospiterà il: ledel, primo appuntamento del ciclo di incontri 2025 QN, promosso da QN Quotidiano Nazionale. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto per discutere il futuro energetico e le strategie necessarie per affrontare le grandidella transizione ecologica e della. Un territorio strategico per l’energia, con il suo rilevante distretto energetico e le infrastrutture di punta, è il luogo ideale per accogliere questo dibattito. Qui si concentrano competenze e risorse fondamentali per lo sviluppo di una filiera energetica all’avanguardia. Durante il, istituzioni, aziende e protagonisti del settore si incontreranno per affrontare i temi cruciali legati alla transizione energetica, alla riqualificazione delle infrastrutture e alla