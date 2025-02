Liberoquotidiano.it - Enel è premium partner dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026

ha scelto di diventaredeidi. L'annuncio arriva a un anno dall'avvio del percorso di avvicinamento alla manifestazione, in occasione dell'inaugurazione delSport Village powered by Samsung &di Piazza Duomo realizzato insieme a Fondazione. All'evento sono intervenuti Nicola Lanzetta, Direttore Italia di, Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di, Louis Kim, Presidente di Samsung Electronics Italia, Andrea Varnier, Amministratore delegato di. Nel villaggio, aperto fino al 6 marzo, gli appassionati potranno provare le emozioni delle discipline olimpichecome curling e hockey sul ghiaccio sui due campi allestiti per l'occasione e incontrare i migliori atleti italiani come la giocatrice di curling Stefania Constantini e i pattinatori Arianna e Pietro Sighel, che insieme ad altri sportivi di diverse discipline, accompagnerannonel percorso verso idi