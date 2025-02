Quifinanza.it - Enel, Ansaldo energia e Leonardo, accordo sul nucleare, primo passo per i nuovi reattori

È stata firmata la prima partnership tra aziende in Italia per la progettazione ed eventualmente la realizzazione di small modular reactor, i piccolinucleari di terza generazione. A partecipare saranno, che avrà la maggioranza nella nuova società,. Si tratta delconcreto per il ritorno delin Italia.Si tratta però di un percorso con orizzonti temporali molto lunghi. Prima del 2030 non è previsto nemmeno che sia stabilito un preciso quadro normativo per la produzione dielettrica da fissionein Italia. L’obiettivo è inoltre molto modesto: in più di due decenni non si arriverà a produrre più dell’11% della domanda energetica italiana tramite.La nuova partnership per ilin ItaliaCon la formazione della nuova partnership tra, l’Italia fa il suoconcreto verso l’avvio di un progettoper la produzione dielettrica.