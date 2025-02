Quotidiano.net - Enel, Ansaldo e Leonardo: partnership per nuove tecnologie nucleari con focus sugli Smr

energia ehanno raggiunto l'intesa per la costituzione di unasocietaria che opererà nel settore dellecon particolare riferimento agli Smr (Small modular reactor) ad acqua di III generazione avanzata. La compagine della società sarà composta da, con il 51% e con la facoltà di esprimere presidente e amministratore delegato,che deterrà il 39% econ il 10%., che avrà quindi la maggioranza, è attualmente l'unica azienda energetica italiana attiva nel settore, quale gestore e sviluppatore di impiantiall'estero. L'intesa sulla, anticipata oggi dal Sole 24 Ore e dal Corriere della Sera, si concentrerà, preliminarmente, nelle attività funzionali alla realizzazione del primo Smr in Italia, così come alla ricerca teorica e al monitoraggio nel campo dei reattoridi IV generazione (Advanced modular reactor).