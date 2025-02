Sport.periodicodaily.com - Empoli vs Milan: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. La vittoria è un obbligo per entrambe, sia per i toscani che devono tirarsi fuori dalla zona retrocessione, che per i rossoneri attardati dal quarto posto.vssi giocherà sabato 8 febbraio 2025 alle ore 18 presso lo stadio Castellani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREToscani in grande crisi con 21 punti e una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di D’Aversa non vince da otto turni, durante i quali ha raggranellato due pareggi e sei sconfitte. Una situazione molto delicata che va aggiustata soprattutto in casa dove non vincono da tre mesi.Reduci dal pari nel derby, i rossoneri con otto punti raccolti nelle ultime cinque giornate e un solo ko, si trovano a sette lunghezze di ritardo dal quarto posto a quota 35 punti e un match da recuperare.