Corrieretoscano.it - Empoli capitale del fairplay per la ‘Giornata regionale della Partita Applaudita’

Leggi su Corrieretoscano.it

– Un altro tifo è possibile, grazie al. Questo il messaggio arrivato dae dall’iniziatiaFigc assieme al Comune. Una sala del Cenacolo degli Agostiniani piena. Tecnici e rappresentanti di società sportive, tanti giovani innamorati dello sport, quello con la ‘S’ maiuscola erano presenti alla serata di riflessione e approfondimento dedicata aapplaude il Fair Play, iniziativa organizzata da Comune die Calcio Fair Play Toscana. Un convegno a ingresso libero per promuovere la GiornataApplaudita che si giocherà non soltanto nella città ma su territorioe provare a guardare con altri occhi un altro tifo, possibile, sano, senza eccessi, facendo più attenzione alle persone che sono in campo e a bordo campo. La serata è stata moderata dal giornalista Marco Mainardi.