Ilrestodelcarlino.it - Emilia Levi, raccontata ai ragazzi: "La memoria deve restare viva"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Martedì scorso, nella sala consiliare di Portomaggiore, gli studenti della scuola primaria hanno partecipato alla presentazione della graphic novel dell’autrice Marzia Lodi (nella foto), dal titolo: ’fiore di speranza’. Narra la breve storia della bambina che Primoincontrò, dopo essere transitata per il campo di concentramento di Fossoli, nel Modenese, sul vagone bestiame che dalla stazione di Carpi l’avrebbe condotta ad Auschwitz. Una bambina ebrea che viveva con la sua famiglia a Milano giornate normali, finché tutto le viene tolto e in poco tempo arriva la catastrofe. Una graphic novel fra storia e immaginazione, che fadella sua vicenda umana a simbolo del numero enorme di tutti i bambini che non hanno avuto voce e non sono sopravvissuti alla Shoah. "Come in altre date ed eventi importanti – ha sottolineato il vicesindaco portuense, Francesca Molesini – anche in occasione della Giornata della, abbiamo cercato e sostenuto la collaborazione con i nostri istituti scolastici.