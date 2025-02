Ilrestodelcarlino.it - Emergenza sfratti, il caso. Bolognina, niente sgombero. Polemica su Siid Negash

Sfuma lo sfratto alla sede delle Casa del Mondo, in via di Vincenzo in: ma la vicenda diventa unpolitico. La mattina di martedì, ci sono stati attimi di tensione quando si è presentato l’ufficiale giudiziario nei locali Acer in uso all’associazione, che ha accumulato un debito di 27mila euro per l’affitto. Ad ’aiutare’ l’associazione, alcuni attivisti e il consigliere comunale(nella foto). Lo sfratto è stato rinviato di due mesi. "È un’associazione che mette in campo tantissime attività, soprattutto per i bambini – le parole di–, in un quartiere popolare dove ci sono bimbi che non hanno. Qui invece i piccoli trovano uno spazio sicuro e un aiuto per i compiti, è diventato una sorta di centro giovanile, un luogo di aggregazione importante. Qui, le donne di origine straniera hanno un posto a cui rivolgersi per i servizi più semplici, come ad esempio compilare dei moduli per la scuola, per la mensa, e così via.