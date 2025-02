Laprimapagina.it - Emergenza buche a Perugia: un problema senza colore politico che mette a rischio la sicurezza

Le strade disono ormai un vero e proprio percorso a ostacoli per automobilisti, motociclisti e pedoni. La piaga dellenon risparmia nessuna zona della città, dal centro storico alle periferie, e rappresenta un pericolo quotidiano per chiunque si trovi a percorrerle. Unannoso, che si ripresenta puntualmente con l’arrivo delle piogge e del gelo,che si intraveda una soluzione definitiva. Non si tratta di una questione politica: le amministrazioni si sono succedute nel tempo, ma la condizione del manto stradale dicontinua a peggiorare.Una città disseminata di crateriChiunque guidi per le strade disa bene cosa significhi dover fare lo slalom tra voragini che sembrano crateri. Si tratta di unche riguarda indistintamente tutto il territorio comunale: da Elce, con via Annibale Vecchi ridotta a un colabrodo, a Ponte Pattoli, passando per San Sisto, San Marco e Ferro di Cavallo.