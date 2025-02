.com - Elton John e Brandie Carlile firmano l’album Who Believes in Angels?

Elton John e Brandi Carlile annunciano i dettagli del loro album in studio dal titolo Who Believes In Angels?, in uscita il 4 aprile su etichetta Universal Music. Preordina qui. Oggi è stato svelato anche il nuovo singolo estratto dall'album, la title track Who Believes In Angels?. Ascolta qui. An Evening With Elton John & Brandi Carlile è l'evento che si terrà il prossimo 26 marzo al London Palladium di Londra. Durante la serata, Elton John e Brandi Carlile saliranno sul palco di uno dei luoghi più iconici di Londra per una serata unica di performance e narrazione. Il concept di Who Believes In Angels? è stato ideato da Elton John, dalla superstar statunitense Brandi Carlile (undici volte vincitrice del Grammy) e dal produttore e cantautore vincitore di numerosi Grammy Award Andrew Watt, amici intimi e collaboratori abituali.