Metropolitanmagazine.it - Elton John e Brandi Carlile insieme per un nuovo album, in uscita ad aprile

Leggi su Metropolitanmagazine.it

e la cantautrice folk statunitensesono amici di lungo corso, e già in passato hanno lavorato in tandem (nel 2024 è uscito il loro brano Never Too Late). Ora, però, i due sono pronti per il passo successivo: unintero, realizzato unendo le forze. Il disco si chiamerà Who Believes in Angels? e sarà disponibile, in formato digitale e nei negozi, a partire dal prossimo 4. Per celebrarne l’, il 26 marzo si terrà al Palladium di Londra An Evening With, un concerto evento in cui gli artisti presenteranno ilprogetto.Qualche indizio, in effetti, era stato disseminato qui e lì, dalle voci messe in circolo da Pete Townshend degli Who a più di una dichiarazione sibillina. Adesso, però, la notizia è diventata ufficiale.