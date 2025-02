Ilrestodelcarlino.it - Elisoccorso: quasi ultimata la piazzola in zona Agraria, ora si studia il traffico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La nuovaper l’è pronta. Restano da completare alcune delimitazioni di sicurezza, ma presto l’eliambulanza avrà il suo punto di riferimento, per quanto riguarda il territorio di San Benedetto e della Riviera delle Palme nelladell’. In questi giorni di transizione Icaro sta utilizzando la vecchia sede dello stadio Riviera delle Palme di viale dello Sport. Questa scelta segna la fine dell’utilizzo delladi via Sgattoni, smantellata per lasciare spazio alle nuove strutture sanitarie. Il trasferimento ha sollevato questioni sulla viabilità della, con gli imprenditori locali che chiedono al Comune di cogliere l’occasione per migliorare la rete stradale. Loris Testa, manager della Sortec Srl e rappresentante di un gruppo di imprenditori, ha evidenziato le difficoltà causate dalle ridotte dimensioni del sottopassaggio di via Valle Piana.