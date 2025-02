Panorama.it - Elisabetta II: come tutto ebbe inizio

Leggi su Panorama.it

La mattina del 6 febbraio 1952, re Giorgio VI fu trovato senza vita nel suo letto a Sandringham, la residenza reale nel Norfolk. Sua figlia, che si trovava in viaggio istituzionale in Kenya con il principe Filippo, ricevette la notizia mentre era lontana da casa. Rientrò immediatamente a Londra, vestita a lutto, e da quel momento non fu più soltanto una giovane moglie e madre, ma la nuova sovrana del Regno Unito, a soli 25 anni. Quel giorno segnò l’di un regno che sardiventato il più longevo della storia britannica, in un Paese che stava ancora cercando di risollevarsi dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, con il razionamento alimentare in vigore e Winston Churchill di nuovo alla guida del governo.Alla nascita, il 21 aprile 1926,non era destinata a salire sul trono.