Noinotizie.it - Elio in concerto a Bari L'11 febbraio

Di seguito il comunicato:Segnato – e “segnalato” – in rosso sul calendario, martedì 11, ore 20.30, il Teatro Petruzzelli è pronto a trasformarsi in un’esplosione di risate e talento., il genio irriverente della musica italiana, fa tappa acon lo spettacolo “Quando un musicista ride”, regia di Giorgio Gallione, in tour nei maggiori teatri italiani. Non c’è da aspettarsi il solitoo lo spettacolino da poltroncina comoda, no. Qui si gioca con la musica, si ride a crepapelle e si riscopre quella genialità un po’ matta che solo artisti come Dario Fo, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Cochi e Renato (e una lista infinita di altri) sapevano tirar fuori. Lo spettacolo cita quegli anni in cui cantare una canzone scanzonata poteva essere più rivoluzionario di mille comizi, e loro, con una risata e una strimpellata, ti facevano riflettere senza nemmeno volerlo.