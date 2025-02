Agi.it - Elicottero si schianta nel Parmense: muore Lorenzo Rovagnati, l'erede dell'azienda di salumi

AGI - Tre persone sono morte nello schianto di unavvenuto nel tardo pomeriggio a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma: tra loro, amministratore delegato ed uno dei due eredi'omonima e famosadi. A bordo c'erano anche i due piloti, entrambi deceduti. L'incidente potrebbe essere stato causato dalla fitta nebbia presente nella zona, che ha determinato una scarsa visibilità, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Si cerca di capire se l'incidente sia avvenuto durante la manovra di atterraggio o mentre l'era in volo. Isono proprietari del Castello di Castelguelfo e di alcune aree nei dintornia costruzione. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del Volo ha disposto l'apertura di un'inchiesta di sicurezza.