Thesocialpost.it - Elicottero precipita a Noceto, morto Lorenzo Rovagnati: era l’erede della storica azienda di salumi, con lui altre due vittime

Unto intorno alle 19:20 del 5 genaio nei pressi di Castelguelfo, frazione di, in provincia di Parma, vicino alla via Emilia. A bordo si trovavano tre persone, tutte decedute nell’incidente. Tra loro, 41 anni, uno degli eredi dell’di.Leggi anche: Ancona, incidente nella galleria del Montagnolo:43enneL’è caduto all’internoproprietà del castello di Castelguelfo, un antico maniero medievale lungo la via Emilia, appartenente alla famiglia. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, ma la fitta nebbia e l’oscurità hanno complicato le operazioni. Sono state avviate indagini dalla Procura di Parma e dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per stabilire la causa dello schianto.