Dilei.it - Eleonora Giorgi e il cancro: “Voglio dire grazie agli uomini che ho più amato nella vita”

Leggi su Dilei.it

La lotta dicontro la malattia continua ma l’attrice non perde il sorriso. Dopo aver scoperto il tumore al pancreas, la 71enne ha riscoperto il piacere delle piccole cose e lain famiglia. Circondata dal grande amore dei suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, e del nipotino Gabriele, il bambino che il suo secondogenito ha avuto dalla moglie Clizia Incorvaia, conosciuta al Grande Fratello Vip. Ora laha volutoai dueche ha piùe che hanno indubbiamente segnato il suo percorso personale.Tutti gli amori di“In questo momento della miasoprattuttoai miei adoratissimi figli Andrea e Paolo. – ha dettoalla rivista Oggi –a chi mi ha fornito gli strumenti di bontà e di empatia di cui non ho nessun merito e arricchiscono la miadal primo giorno: non so se Dio, o miei genitori”.