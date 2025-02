Ilfattoquotidiano.it - “Edoardo Vianello non c’era quando è morta nostra figlia. Sapeva che mancavano poche ore e non è venuto”: il duro sfogo di Wilma Goich a “La volta buona”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Commozione generale nello studio de “La”,ha parlato dellaSusanna, scomparsa 5 anni fa. Le sue parole hanno profondamente scosso Adriana Volpe e Flora Canto, anche loro ospiti di Caterina Balivo. Parole dalle quali è trapelata anche la rabbia nei confronti dell’ex marito, che non si è presentato in clinica per salutare un’ultimala.“Lui non è stato presente, punto”, ha spiegato la, “lui nonè mancata Susanna, io dopo un po’ di tempo ho scritto una lettera a, e ogni parola che ho scritto era una lacrima, perché gli ho scritto una lettera sentitissima alla quale lui non ha mai riposto. Sono cinque anni che aspetto che alzi il telefono e dica ‘come stai?’“.Caterina Balivo ha ricordato un’intervista dial Corriere, nella quale aveva spiegato che preferiva ricordare lacom’era prima.