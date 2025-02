Editoriali Asvis | Chi ha paura dell’altro? Meno propaganda negativa sulle migrazioni più soluzioni

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Flavio Natale della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 30 gennaio 2025Il 24 gennaio la Casa Bianca ha diffuso dai suoi profili social le foto di immigrati in catene che salivano su un aereo per essere espulsi. Pochi giorni dopo la neo-segretaria della Sicurezza interna, Kristi Noem, si è fatta fotografare a New York con le divise dell’Ice (Immigration and customs enforcement) nell’operazione di “caccia allo straniero” che si è consumata nella Grande Mela tra il 27 e il 28 gennaio, dopo aver colpito Chicago, Seattle, Atlanta, Boston, Los Angeles, New Orleans. Su X la stessa Noem ha detto: “Continueremo a rimuovere questa immondizia dalle nostre strade”, allegando sotto l’immagine di un immigrato appena catturato.