Lanazione.it - Ecoscambio: a Castiglion Fiorentino cresce l’impegno per l’economia circolare

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 6 febbraio 2025 –: aper. Una nuova vita per gli oggetti, aproseguono le iniziative a sostegno dell’ambiente e a supporto di una corretta e virtuosa gestione dei rifiuti. L’Amministrazione comunale ricorda a tutta la cittadinanza che è attivo l’virtuale. Il progetto, promosso in collaborazione con Sei Toscana, permette di favorire la cultura del riutilizzo dei beni il cui ciclo di vita non sia ancora esaurito, riducendo al contempo la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento. Sul portale internet di Sei Toscana è presente una sezione dedicata (link: https://.seitoscana.it/comune/) dove i cittadini residenti nel comune, previa registrazione, possono sia caricare la foto e i dettagli del bene di cui intendono disfarsi, sia consultare e, nel caso, fare richiesta di un oggetto già presente nel database.