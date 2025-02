Panorama.it - Ecco perché l'energia costa troppo

Andate al ristorante e ordinate un antipasto a base di polpo, un piatto di pasta, un astice invitante e un sorbetto finale. Dopo aver degustato il vostro pranzo arriva il conto e, sorpresa, ogni portata ha lo stesso prezzo, quello dell’astice, il più caro. Perfino il sorbetto vicosì tanto. Assurdo vero? Eppure è quello che succede a chi compra elettricità. Il «menù» in questo caso è composto dache arriva dagli impianti idroelettrici, da quelli eolici, dai pannelli fotovoltaici e dalle centrali termoelettriche a gas. E come nell’immaginario ristorante, il prezzo finale a carico del cliente è basato sul prodotto più caro: cioè, i kilowatt generati dalle centrali a gas. Un meccanismo perverso che danneggia pesantemente l’economia italiana. Siamo infatti un Paese che dipende ancoradal gas, ha meno produzione da rinnovabili di altre nazioni e non possiede il nucleare: così più o meno il 40 per cento della produzione di elettricità in Italia arriva dalle centrali che bruciano metano, le cui quotazioni viaggiano a livelli doppi rispetto al 2019.