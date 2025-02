Ilrestodelcarlino.it - Ecco Paghera e Spini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al Centro ’Gibì Fabbri’ giornata di presentazioni per Fabrizioe Cristian, nuovi acquisti del mercato invernale della Spal, chiamati a dare il loro contributo per trascinare i biancazzurri alla salvezza., affermato mediano di rottura nelle ultime stagioni tra Ternana e Brescia, ha scelto di sposare il progetto nonostante le difficoltà di classifica: "Ringrazio il presidente Tacopina, la società e il direttore Casella per lo sforzo fatto per portarmi a Ferrara – le sue prime parole –. Da bresciano, aver giocato nella squadra della mia città è stata una bella sfida. Ero però alla ricerca di un’altra occasione: ho guardato oltre la classifica attuale della Spal. Le strutture e il blasone del club ti fanno pensare ad altro. Mi sento vivo e sono davvero entusiasta di far parte di questo progetto.