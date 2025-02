Liberoquotidiano.it - "Ecco di cosa parleremo": l'incubo della politica a Sanremo 2025, occhio alle parole di Carlo Conti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Neanche il tempo di esultare per l'eliminazione dei monologhi - epicentroalla kermesse - dal Festival digià ci ripensa. "Toccheremo argomenti variegati, che riguardano anche il mondo - ha spiegato il presentatore e direttore artistico del prossimo Festival diin un'intervista rilasciata al settimanale Oggi -, ma in maniera leggera, non angosciante né lunga".ha poi detto la sua sul tema gossip. In particolare su tutte le indiscrezioni che sono uscite sul triangolo Fedez, Chiara Ferragni e Achille Lauro. “Non sono cose di mia competenza, io scelgo la parte artistica, il brano. - ha spiegato il direttore artistico del Festival di- La canzone ognuno la dedica a chi vuole. Il gossip non mi riguarda - ha poi aggiunto - e non mi interessa.