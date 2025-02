È stato il gennaio più caldo di sempre | temperatura superiore di oltre 15 gradi rispetto alla media

Ilfattoquotidiano.it - È stato il gennaio più caldo di sempre: temperatura superiore di oltre 1,5 gradi rispetto alla media

Il mese diappena trascorso èdi nuovo il piùdi, segnando un record e confermando un trend che negli ultimi 18 mesi su 19 ha visto temperature superiori(calcolata tra il 1900 e il 2000) di1,5Celsius. Laglobale è stata di 13,23. Questi dati sono stati diffusi dal Copernicus Climate Change Service nel suo bollettino che evidenzia come il nuovo primato disiaraggiunto nonostante il passaggio dal fenomeno El Niño che aveva contribuito, tra i tanti motivi, a rendere il 2024 l’anno piùdi, a La Niña, un fenomeno climatico più freddo.L’osservatorio europeo ha anche rilevato che laglobale aè stata circa 1,75ai livelli preindustriali. In, ladella superficie del mare è stata la seconda più alta mai registrata per il mese di, superata solo da2024.