È necessario conoscere l’inglese per stare in Premier? Calafiori si affida a Netflix The Athletic

Diversi giocatori sono arrivati inLeague in questa sessione di mercato invernale; ma alcuni di essi non sanno ancora come comunicare con i propri allenatori, non conoscendo la lingua inglese.Guardiola ha raccontato che l’uzbeko Khusanov non parla inglese, così come l’afro-francese Dango Ouattara del Bournemouth.E proprio il club allenato da Iraola pare si siato a Mathieu Baudry, ex calciatore del Bourmemouth di madrelingua francese, in veste di “traduttore”. «Viene dall’Africa, lì i sistemi accademici sono diversi, imparano la loro lingua locale e poi il francese; non tutti studianoa scuola. E’ come se un inglese andasse domani in Cina e dovesse parlar cinese».Come approcciano allenatori e giocatori alquando arrivano inCome raccontato da The:Le lezioni di lingua iniziano con la terminologia calcistica, i soprannomi dei compagni di squadra e le indicazioni del manager.