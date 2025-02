Ilgiorno.it - È morto Marco Pedrini, una vita spesa aiutando le persone con disabilità: “Ha sempre accudito la figlia malata”

MILANO – “Con miaho scoperto la”. Ogni volta che parlava di lei, s’illuminava.due giorni fa a 85 anni. Malato da tempo, “lascia un’eredità preziosa alla città” dice Piero Oldani, amico che gli è stato vicino fino alla fine. Sessant’anni fasi è trovato davanti a una dura realtà: dover crescere una bambina nata con una graveintellettiva. A fare i conti con “gli sguardi giudicanti” delle. Con pochi aiuti. Ma, insieme alla moglie Roberta, non si è mai arreso. Non solo hasua, poi diventata donna (“eterna bambina”, diceva), nel migliore dei modi, ma si è dato da fare per tutti i disabili e le loro famiglie. Per quasi 20 anni è stato presidente di Anffas, Associazione nazionale di famiglie econintellettive e disturbi del neurosviluppo, e si è speso fino all’ultimo per la sua missione, puntando a “dare assistenza e opportunità ai disabili per tutta la, perché quando genitori e familiari invecchiano non siano abbandonati.