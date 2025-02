Gamberorosso.it - È morto Giampaolo Gravina, il filosofo che è riuscito a parlare di vino con un linguaggio nuovo

Leggi su Gamberorosso.it

Il mondo dele dell'enogastronomia per un attimo è rimasto senza fiato. È venuto a mancare, grande uomo del, professore stimato di filosofia e docente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, dove ha segnato un'intera generazione di studenti. Una notizia che sconvolge chi lo conosceva da vicino e chi invece non lo conosceva personalmente ma ha apprezzato i suoi libri, chi ha seguito rapito le sue lezioni di Estetica prima all'Università Sapienza di Roma e Pollenzo poi, chi ha partecipato alle sue degustazioni e ai suoi seminari in cui ha sempre cercato di trasmettere un interesse consolidato per la critica del gusto e i suoi linguaggi.era una guida spirituale, non un semplice degustatore. Poliedrico universitario col pallino dell’estetica (Ilè arte? è un volume che tutti dovrebbero leggere), era un assaggiatore unico, diretto, ma allo stesso tempo pacifico e riflessivo.