È morto Aldo Tortorella, ex dirigente Pci. Si è spento all'età di 98 anni

Nella notte scorsa, a Roma, è scomparso, ex parlamentare del PCI,di 98. Ha ricoperto ruoli significativi, tra cui responsabile della Cultura e membro della segreteria di Enrico Berlinguer. Goffredo Bettini, esponente del PD, lo ricorda come “un grande comunista italiano, un instancabile difensore di giustizia e libertà, sia in Italia che all’estero. Rendo omaggio alla sua memoria.”Per Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’ANPI,è stato un “compagno” e “il partigiano Alessio”, oltre che un intellettuale di grande spessore, diventando un punto di riferimento per l’ANPI e per tutti gli antifascisti. Nicola Fratoi, leader di Avs, ha condiviso il suo ricordo sui social: “Stanotte abbiamo perso. Partigiano, antifascista, giornalista ecomunista.