Tpi.it - È morto a 98 anni Aldo Tortorella, storico dirigente del Pci

Leggi su Tpi.it

a 98del Partito Comunista Italiano ed ex partigiano della Resistenza contro i nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale.Lo ha reso noto nel mattino di oggi, giovedì 6 febbraio, Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Anpi, l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani. “Con infinito dolore – si legge nella nota – annuncio la scomparsa del carissimo, il partigiano Alessio, parlamentare, intellettuale di straordinaria levatura, un punto di riferimento per tutta l’Anpi e per tutte le antifasciste e gli antifascisti. Un compagno”.Nato a Napoli il 10 luglio 1926,trascorse l’infanzia e l’adolescenza tra Genova e Milano. Nel capoluogo milanese, mentre era studente universitario, aderì alla lotta partigiana con il nome di battaglia di “Alessio”.